Убийца мегаполисов: мимо Земли пролетел огромный астероид

«Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны», — сказал ученый.

По его словам, сейчас астероид удаляется от планеты. Он также отметил, что астероид был впервые замечен в марте 2025 года и с тех пор занимал первое место в перечне объектов, представляющих опасность для Земли и Луны. Однако теперь эта угроза больше не актуальна.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) оценивало вероятность столкновения астероида 2025 FA22 с нашей планетой. По их оценкам, риск столкновения был значительным, хотя и подчеркивалось, что астероид не был бы способен полностью уничтожить человеческую цивилизацию.

