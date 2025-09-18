Убийца мегаполисов: мимо Земли пролетел огромный астероид
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев заявил, что мимо Земли пролетел опасный астероид длиной 300 метров. Наша планета пережила космическую угрозу, сообщает kp.ru.
«Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10:41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны», — сказал ученый.
По его словам, сейчас астероид удаляется от планеты. Он также отметил, что астероид был впервые замечен в марте 2025 года и с тех пор занимал первое место в перечне объектов, представляющих опасность для Земли и Луны. Однако теперь эта угроза больше не актуальна.
Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) оценивало вероятность столкновения астероида 2025 FA22 с нашей планетой. По их оценкам, риск столкновения был значительным, хотя и подчеркивалось, что астероид не был бы способен полностью уничтожить человеческую цивилизацию.
