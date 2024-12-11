Ассоциация старост Подмосковья будет сотрудничать с округами Клин и Подольск

Ассоциация старост Подмосковья подписала соглашения о взаимодействии с городскими кругами Клин и Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В рамках соглашений запланированы:

проведение выездных встреч администрации с участием старост и представителей министерств;

формирование графика приема старост заместителями главы и профильными специалистами;

прием старост с коллективным обращениями жителей в ходе выездных администраций;

внедрение специальной маркировки обращений старост в муниципальном центре управления регионом для их приоритетного рассмотрения.

Такое сотрудничество дает возможность еще эффективнее решать задачи, которые ставят перед главами жители сельских населенных пунктов. На сегодняшний день подписано 15 соглашений о взаимодействии между Ассоциацией старост и муниципалитетами.

Министерство территориальной политики Подмосковья активно занимается развитием института старост по поручению губернатора Андрея Воробьева, который в 2017 году вернул старостам официальный статус и инициировал возрождение системы сельских старейшин. За эти годы при поддержке министерства территориальной политики МО и глав округов жителями было избрано более 3 300 старост, которые работают над тем, чтобы в современные деревни приходили блага цивилизации: свет, дороги, газ, коммуникации, места для отдыха и досуга, детские площадки и многое другое.

Желаем городским округам и ассоциации старост Подмосковья продуктивного и плодотворного сотрудничества.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.