Арзамасова и Авербух с сыном вышли в свет

29-летняя актриса Елизавета Арзамасова появилась на публичном мероприятии с мужем, 50-летним фигуристом Ильей Авербухом, и их общим трехлетним сыном Львом. Они пришли на благотворительный турнир по теннису, сообщает Lady Mail .

Мероприятие проходило в «Лужниках». Арзамасова надела серый брючный костюм, красную футболку и аналогичные по цвету балетки.

Авербух был одет в светлые джинсы, рубашку и кепку. Сын также был в головном уборе, рубашке и штанах.

Арзамасова и Авербух вместе с 2020 года. У них двое детей — сын Лев, родившийся в августе 2021 года, и дочь Лея. Она появилась на свет в августе 2024 года.