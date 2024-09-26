Артисты Москонцерта посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Культбригада выступила перед военными в Едином пункте отбора на службу в Москве

Артисты культбригады Москонцерта в составе Павла Быкова, Ольги Кузнецовой, Сергея Борзова и Эльвиры Сабановой посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, сообщает aif.ru .

Музыканты исполнили для новобранцев несколько композиций и пожелали им терпения и стойкости, а также достижения победы.

Как отметил гендиректор Москонцерта Илья Бачурин, культбригада работает в пункте со того дня, когда объект начал работать. По его словам, в этом месте решается множество индивидуальных вопросов. Каждый посетитель пункта «попадает в атмосферу дружелюбия и поддержки», добавил Бачурин.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работать в Москве 1 апреля 2023 года. Он находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.