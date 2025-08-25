Артисты и встречи: «Петербургский дневник» провел первый городской Медиадень

Отмечается, что мероприятие посетили около 3,5 тысяч человек. День начался с выступления шоу-группы барабанщиц «Малая Охта». А от Невского проспекта до главной сцены на Малой Конюшенной улице прошла колонна, отбивая ритм.

Также в программе Медиадня для посетителей организовали творческие встречи, мастер-классы и выступления популярных артистов. Весь день работала почта «Петербургского дневника», через которую каждый мог бесплатно отправить открытку в любовь точку нашей страны. Более того, гости увидели документальные фильмы издания и книги.

Детям было уделено отдельное внимание. Для них организовали особую программу, прошла встреча с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым. Также детский писатель Ирина Лисова вместе с художником Михаилом Васильевым познакомили ребят с комиксом «Слава Самбо» — проекте издания и Фонда В. А. Соловьева.

«Когда говорят, что комиксы пришли к нам из Америки, это можно воспринять как пощечину тем, кто рисовал „Крокодил“ или „Мурзилку“. Комиксы всегда были частью нашей культуры», — добавил Васильев.