Артемий Лебедев признался, что каждый вечер выпивает две бутылки вина

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что каждый день выпивает примерно две бутылки красного вина за работой.

«Я пью с водой, это занимает примерно 6 часов. <…> То есть я начинаю в девять, заканчиваю в три ночи. Это получается бокал в полчаса», — заявил Лебедев в интервью блогеру Амирану Сардарову, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что не болеет с похмелья, так как его организм хорошо расщепляет алкоголь. При этом блогер призвал не повторять его опыт с употреблением алкогольных напитков.

«Не дай Бог, кто-то решит, что можно так же», — заключил Лебедев.

Ранее Артемий Лебедев выступил за запрет мессенджера WhatsApp*, так как считает его «ненужной дырявой помойкой». При этом Telegram не стоит удалять в России. По словам дизайнера, место национального мессенджера займет Max.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.