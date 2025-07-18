Артемий Лебедев назвал WhatsApp* «дырявой помойкой» и призвал его запретить

Российский дизайнер Артемий Лебедев выступил за запрет мессенджера WhatsApp*, так как считает его ненужной «дырявой помойкой». Соответствующее заявление он сделал в очередном выпуске новостей в соцсети «ВКонтакте», пишет «Лента.ру» .

«Мое личное пожелание — чтобы родное государство запретило WhatsApp*, потому что он н***й не нужен, дырявая помойка. И, соответственно, Max (российский мессенджер — ред.) займет место национального мессенджера», — сказал Лебедев.

При этом он считает, что еще одну платформу — Telegram — не стоит удалять в России. По мнению дизайнера, предприниматель Павел Дуров создал неплохой продукт, к которому жители страны давно привыкли.

Ранее Лебедев негативно высказался о кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади в Москве. Он считает, что этот объект нужно снести, а на его месте построить что-то современное.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.