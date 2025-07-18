«Надо н***й сносить»: Лебедев назвал кинотеатр «Россия» говном

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что легендарный кинотеатр «Россия», который расположен на Пушкинской площади в Москве, находится в аварийном состоянии. Он предложил снести здание.

«Полвека назад здание было интересным и свежим, а сейчас это кусок недоразумения в самом центре Москвы. Есть ценные здания — „Художественный“, „Ударник“ или Политех, а есть говно — это „Пушкинский“ (кинотеатр „Россия“ — ред.), МДМ или СЭВ. Говно надо н***й сносить и строить нормальное и новое», — заявил Лебедев в своем Telegram-канале.

До этого эксперт по недвижимости Петр Монич опубликовал в Сети видео, на котором запечатлено падение куска кирпича со здания кинотеатра. Известно, что в апреле «Альфа-банк» выкупил строение с целью открыть там культурный объект.

Реставрация здания состоялась в 2017 году. Там появился театр мюзикла. Оно признано памятником архитектуры регионального значения.