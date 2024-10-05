Армия Израиля призвала жителей района в пригороде Бейрута срочно эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей некоторых домов в районе Бурдж-аль-Бараджне в южном пригороде Бейрута срочно эвакуироваться, пишет РИА Новости .

По информации ЦАХАЛ, на этой территории якобы располагаются объекты шиитского движения «Хезболлах».

Нидерланды в пятницу эвакуировали 185 человек, в том числе соотечественников, а также граждан других стран, своим первым эвакуационным рейсом из Ливана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 октября объявила о начале наземной операции израильских военных в приграничной зоне на юге Ливана.