Архиепископ Савва: постер закрытия Олимпийских игр похож на «икону дьявола»

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунова) высказался об официальном постере закрытия Олимпиады в Париже. Он отметил, что изображение похоже на «икону дьявола», сообщает Общественная Служба Новостей .

При комментировании постера священник сделал отсылку к ветхозаветному тексту из книги пророка Исайи, описывающему падение сатаны с небес.

Постер Игр в этом году сделали в черных тонах. На нем изображена светящаяся фигура, которая падает на земной шар. Это, по мнению архиепископа, символизирует падение света и его превращение во тьму.

Кроме того, он сказал, что постер еще можно рассматривать как «икону падшего света». В этом случае можно поднять вопросы о ценностях и идеях, продвигаемых современным искусством и Играми в Париже.

Олимпиада проводится во французской столице с 26 июля по 11 августа.