Аресты и штрафы: в Госдуме доработали закон против сталкинга

Депутат Нилов: до 5 тыс рублей штрафа могут ввести в РФ за сталкинг

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект о наказании за сталкинг переработали с учетом прежних замечаний. Документ уже внесен в парламент, сообщает Life.ru .

Нилов — оди из аторов инициативы. Он рассказал, что предыдущую версию отклонили из-за нечеткого разграничения деяний, которые предлагалось закрепить в новой норме.

«Предыдущая версия нашего законопроекта по защите от сталкинга была отклонена из-за отсутствия „достаточно четкого разграничения деяний, закрепляемых в проектируемой норме“. На этот раз постарались учесть все рекомендации и детально проработали инициативу», — пояснил депутат.

По его словам, тема остается щепетильной и требует дополнительных правовых механизмов защиты. Действующих инструментов, по словам парламентария, недостаточно как для противодействия преследователям, так и для исключения формального подхода со стороны правоохранительных органов.

Законопроект вводит административную ответственность за систематические нежелательные действия против воли человека: слежку, навязчивые звонки и сообщения, угрозы и запугивание, в том числе в интернете.

За первое нарушение предлагается предупреждение или штраф 2 тысячи рублей. За повторное — штраф 5 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

