Apple призвала 1,4 млрд пользователей срочно обновить iOS на iPhone

1,4 млрд пользователей продукции американской корпорации Apple получили предложение срочно обновить операционную систему iOS на своих iPhone из-за критической уязвимости, начиная с моделей XS и младше, сообщает РБК со ссылкой на Daily Mail.

Apple призвала пользователей обновить iOS до версии 18.3.2. В предыдущей версии нашли серьезную уязвимость, которая представляет опасность для персональных данных пользователей.

«Уязвимость, получившая название CVE-2025-24201, была обнаружена в Webkit — браузерном движке, используемом в Safari и во всех других интернет-браузерах, созданных для iPhone или iPad», — говорится в сообщении американской корпорации.

Из-за этой уязвимости киберпреступники могут получить доступ к содержимому смартфонов за пределами браузеров. После обновления операционной системы проблема должна исчезнуть.

Ранее в Apple озвучили планы по обновлению интерфейсов в iPhone, iPad и Mac. После того как пользователи переустановят операционные системы, интерфейс станет сильно отличаться от того, к которому они привыкли.