Apple готовит масштабное изменение интерфейсов iPhone и Mac
Фото - © Сайт Apple.com
Американская корпорация Apple собирается преобразовать интерфейс iPhone, iPad и Mac. Для этого она выпустит масштабное обновление программного обеспечения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Как уточняется, вид операционных систем Apple существенно изменится. Обновление ПО, цель которого преобразить интерфейсы для нового поколения пользователей, корпорация собирается выпустить уже в текущем году.
Будут изменены стили иконок, меню и приложений. Также Apple хотят упростить способы навигации и контроля устройств. За основу нового дизайна интерфейсов взято ПО шлемов Vision Pro.
Корпорация считает, что операционные системы на различных устройствах должны быть одинаковыми. Изменения интерфейса будут выпущены в версиях ПО iOS 19, iPadOS 19, а также macOS 16.
Ранее появились первые обзоры «бюджетного» iPhone 16e. Смартфон похвалили за время автономной работы.