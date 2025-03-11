Apple готовит масштабное изменение интерфейсов iPhone и Mac

Американская корпорация Apple собирается преобразовать интерфейс iPhone, iPad и Mac. Для этого она выпустит масштабное обновление программного обеспечения, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Bloomberg.

Как уточняется, вид операционных систем Apple существенно изменится. Обновление ПО, цель которого преобразить интерфейсы для нового поколения пользователей, корпорация собирается выпустить уже в текущем году.

Будут изменены стили иконок, меню и приложений. Также Apple хотят упростить способы навигации и контроля устройств. За основу нового дизайна интерфейсов взято ПО шлемов Vision Pro.

Корпорация считает, что операционные системы на различных устройствах должны быть одинаковыми. Изменения интерфейса будут выпущены в версиях ПО iOS 19, iPadOS 19, а также macOS 16.

Ранее появились первые обзоры «бюджетного» iPhone 16e. Смартфон похвалили за время автономной работы.