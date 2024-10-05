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Антонов заявил, что США продолжат толкать Украину на безумные провокации

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США продолжат подталкивать Украину на безумные провокации, несмотря на бессмысленность поставок оружия для ВСУ, сообщается в Telegram-канале посольства.

«Угомониться здесь не хотят. Очевидно, что и дальше Вашингтон будет толкать украинских деятелей на безумные провокации», — отметил он.

По его словам, это ведет в многочисленным жертвам.

Он также отметил, что западный «проект Украина» не имеет перспектив и угрожает международной безопасности.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что ему поступают угрозы физической расправы. По его словам, аналогичные запугивания приходят и в адрес других российских дипломатов, работающих в Вашингтоне.