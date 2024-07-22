Андрей Воробьев: потерявшиеся в Северной Осетии дети из Подмосковья нашлись

Туристическая группа с 10 детьми из Долгопрудного, которая потерялась во время похода в Северной Осетии, вышла на связь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что в Алагирском районе Северной Осетии разыскивают туристическую группу из Подмосковья. В ее состав входили 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы Вместе с руководителем группы дети сейчас отдыхают в палаточном лагере», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, нештатная ситуация возникла, потому что подмосковные туристы чуть позже запланированного по графику времени отметились в МЧС.

Глава региона отметил, что на поиски группы отправились спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Спасибо им большое за оперативность и помощь!» — заключил губернатор.