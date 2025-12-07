сегодня в 05:48

Аналитик посоветовал россиянам носить при себе 5–7 тысяч рублей наличными

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев рассказал, какой запас купюр лучше иметь при себе, чтобы избежать неожиданных ситуаций, сообщает агентство «Прайм».

Он отметил, что сумма денег, которые нужно иметь в кошельке, зависит от типичных трат, финансового профиля гражданина и региона проживания.

По его словам, в Москве и Петербурге это около 5-7 тыс. рублей, а в других регионах порядка 2-5 тыс. рублей.

Это сумма включает расходы на транспорт, продукты питания и сотовую связь.

С 1 сентября 2025 года кредитные организации обязаны анализировать каждую операцию по выдаче наличных в банкоматах на соответствие девяти признакам мошенничества, установленным Банком России.