Аналитик Муртазин: в ближайшие дни замедление YouTube будет прекращено

Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то замедление видеохостинга YouTube будет снято, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со ссылкой на источник.

«Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации», — отметил Муртазин.

Он также поинтересовался, будут ли «сняты с должностей ответственные за замедление видеохостинга».

Ранее видеохостинг YouTube прекратил воспроизводить видеоролики в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии в стране. Россияне с 1 августа жалуются на сложности в работе сервиса, при этом в Google заявили о непричастности к сбоям в работе YouTube.