Амурский тигр стал новой эмблемой 75-й миссии к МКС

«Позывной нашего экипажа — Тигрис, его выбрал наш командир. В первую очередь, как мы видим на нашей эмблеме, он символизирует тигра — это сильная кошка, стремящаяся к достижению своих целей со спокойным лицом», — сказала Кикина на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75.

Космонавт добавила, что также это амурский тигр. Это вид оберегается, чтобы сохранить от вымирания. Кроме того, еще одним значением эмблемы стало судно «Тигрис» норвежского исследователя Тура Хейердала.

Основной экипаж миссии включает в себя российских космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину, а также астронавта NASA Анила Менона. Их дублерами являются космонавты Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхем. Старт запланирован на 14 июля.

Ранее космонавты «Роскосмоса» поздравили соотечественников с Днем России с борта МКС.

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