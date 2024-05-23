Американский наемник: на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке

Изданию Business Insider рассказали о том, что сначала на Украину американские наемники направляются как на «курорт», но затем осознают, что воевать там тяжелее и опаснее, чем на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости .

Американец рассказал, что привык воевать в Ираке с преимуществом в вооружении и численности. Это было для него своеобразной нормой. Но по прибытии на Украину большинству иностранцев приходилось оказываться в меньшинстве и с недостатком оружия.

«Многие, кто приезжает на Украину с Запада хотят быть героями… Я постоянно вижу чуваков, которые едут на Украину, и они воспринимают это почти как отпуск, они особо не ждут смерти», — говорит американский наемник.

По словам мужчины, он ехал на Украину, не думая о серьезной угрозе для жизни. Однако позже он осознал, что риск все же высокий, так как на Украине сложно найти безопасное место, даже если находиться на базе, в отличие от таких же условий войны на Ближнем Востоке, где не так активно применяются беспилотники и артиллерийское оружие.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ назвал недостатки американского бронеавтомобиля MaxxPro. Он оказался непригодным для ведения боя на украинском фронте.