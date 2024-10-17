Американская компания Meta* уволила десятки работников из-за купонов на питание

Компания Meta* уволила десятки работников из-за купонов на питание, которые использовались не по назначению, сообщает Lenta.ru .

Сокращения коснулись сотрудников офиса компании, расположенного в Лос-Анджелесе. Оттуда уволили несколько десятков людей из-за купонов на питание.

Meta* обеспечивает бесплатной едой сотрудников в штаб-квартире в Кремниевой долине и выдает им специальные купоны. Отмечается, что уволенные использовали их не по назначению. Так, 25-долларовые купоны тратили на покупку патчей от прыщей, стирального порошка, посуды и т. д.

Всего увольнение коснулось 24 сотрудников. Один из них получал зарплату в 400 тысяч долларов в год. В самой компании подтвердили, что несколько сотрудников пришлось уволить.

Ранее стало известно, что смарт-очки от Meta* могут за минуту получать личную информацию человека. Специальный софт разработали два учащихся американского университета Гарварда.

*Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.