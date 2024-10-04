Смарт-очки от Meta* могут за минуту получать личную информацию человека

Два учащихся американского университета Гарварда разработали софт для умных очков от компании Meta*. Она позволяет в течение минуты получать конфиденциальную информацию людей, попадающих в поле зрение устройства, сообщает Baza .

Обычные умные очки в шпионский девайс превратили учащиеся Гарварда по имени Анх Пху Нгуен и Кейн Ардайфио. Работает устройство по следующей схеме: камера в устройстве передает видео в соцсеть. Она, в свою очередь, использует фотографию человека.

Затем снимок прогоняется по соцсети. В течение минуты на телефон разработчиков приходят все личные данные «объекта слежки». Среди них: ФИО, мобильный, ссылка на социальные сети, а также американский номер соцстрахования. Он позволяет брать кредиты и просматривать данные банковских карт.

Ранее в китайском городе Шэньян прошла выставка ИИ-разработок. На ней, среди прочего, показали шлем с очками от компании Ansteel. Устройство подключается к Сети.

*Компания признана в России экстремистской организацией и запрещена.