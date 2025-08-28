Альпинист рассказал, как Наговициной год назад отказали в подъеме на пик Победы Общество сегодня в 05:20

Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий, рассказал, как российской альпинистке Наталье Наговициной, которая застряла на горе в Киргизии, год назад отказали в восхождении на пик Победы, сообщает РИА Новости.

По его словам, причиной отказа стала недостаточная подготовка Наговициной. 27 августа комитет национальной безопасности Киргизии использовал беспилотники, чтобы обследовать пик Победы, на котором застряла россиянка. По данным аэровидеосъемки, признаков того, что женщина жива, не обнаружено. Женщину считают пропавшей без вести. Ранее спасатели прекратили поиск Наговициной из-за плохой погоды. По данным экспертов, шансы на выживание россиянки практически равны нулю.