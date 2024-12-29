Алиев присвоил звания национальных героев погибшим членам экипажа AZAL

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении звания Национальных героев республики трем погибшим членам экипажа потерпевшего крушение в Казахстане самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

«Принимаю решение наградить за высокий профессионализм, мужество и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей, спасение жизни пассажиров званием „Национальный герой Азербайджана“: Кшнякина Игоря Ивановича (посмертно), Кальянинова Александра Георгиевича (посмертно), Алиеву Хокуму Джалил гызы (посмертно)», — говорится в документе.

Кроме того, азербайджанский лидер наградил двух выживших членов экипажа Асадова Зульфигара Сардар оглы и Рагимли Айдан Вагиф гызы орденом «Рашадат» («Доблести») 1-й степени.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Россия должна взять на себя ответственность и принести публичные извинения за крушение самолета Embraer 190 в Казахстане. Также он подчеркнул, что Москва должна наказать виновных в авиакатастрофе.

25 декабря летевший из Баку в Грозный азербайджанский самолет Embraer 190 рухнул вблизи аэропорта Актау. На борту находились 67 человек. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.