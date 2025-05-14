Александр Ширвиндт не упомянул в завещании внебрачного сына Лукьянова

После смерти Александра Ширвиндта стало известно, что у артиста был внебрачный сын. Мэтр не включил его в свое завещание, сообщает «СтарХит».

Об еще одном наследнике Ширвиндта рассказал ранее его коллега Юрий Назаров. Выяснилось, что внебрачный сын артиста — политолог, ведущий программы «Международное обозрение» Федор Лукьянов.

Как отметил Назаров, супруга Ширвиндта якобы знала о его тайном наследнике, а Лукьянов якобы даже бывал в гостях у своего отца. Однако Наталья Селезнева утверждает, что Александр Анатольевич почти не участвовал в воспитании тайного ребенка. По ее словам, Федор не бывал дома у Ширвиндта, его растила только мать.

Мэтр даже не стал упоминать внебрачного сына в своем завещании. Его имени нет среди списка наследников. А свое имущество Ширвиндт завещал жене, сыну Михаилу, внукам и правнукам.

Сам Лукьянов эту тему предпочитает не комментировать.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. Ему было 89 лет.

Ранее внук Ширвиндта обратился в суд из-за завещания. Александр Анатольевич ошибся в дате его рождения, потому родственнику пришлось исправлять неточность.