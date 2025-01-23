Внук Ширвиндта обратился в суд из-за завещания

Актер Александр Ширвиндт, скончавшийся в марте 2024 года, оставил завещание, в котором в том числе упомянул внуков. Один из них был вынужден обратиться в суд из-за документа, сообщает «СтарХит» .

В завещании народного артиста РСФСР фигурируют его сын Михаил, супруга Наталья, а также внуки. Один из них, Андрей, обратился в суд после обнародования документа.

Дело в том, что Александр Анатольевич ошибся в дате рождения внука, которому также полагается наследство. В завещании стоят неправильные цифры.

Из-за этого Андрею пришлось подать иск в Пресненский суд Москвы, чтобы исправить неточности. Суд должен будет установить, что речь в завещании идет именно о нем. Заседание состоится 28 января. Известно, что Андрей не имеет отношения к кинематографу.

Отмечается, что Александр Анатольевич владел земельным участком площадью 1300 кв. м, 14-метровой комнатой на Арбате, квартирой в 116 кв. м. и половиной «двушки» в 69 «квадратов».

Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. Ему было 89 лет. У актера было больное сердце.