Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что среди украинских боевиков, взятых в плен за последние два дня в приграничье Курской области, был и боец бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России), сообщил он в своем Telegram-канале .

Он также уточнил о том, что в Курской области российским военным удалось подбить пять пикапов и пять бронемашин, два грузовика и робот-дрон разминирования.

Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о большом количестве уничтоженной живой силы и техники ВСУ в Курской области, а также призвал сослуживцев прекратить сопротивление.