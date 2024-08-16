Пленный украинский военнослужащий рассказал о большом количестве уничтоженной живой силы и техники ВСУ в Курской области, а также призвал сослуживцев прекратить сопротивление, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сержант ВСУ Сергей Б. заявил, что при пересечении границы РФ увидел огромное количество сожженной техники, неубранных трупов украинских военнослужащих и машин скорой помощи, едущих в обратном направлении.

После этого он понял, что поражение ВСУ неминуемо. Мужчина обратился к украинским военнослужащим и призвал их отказаться от сопротивления.

«Нас постоянно бросают на убой. Бессмысленно все это. Не лезьте!» — заявил пленный сержант ВСУ.

По словам пленного, план вторжения в Курскую область полностью был разработан Западом, а украинские военнослужащие узнали о том, что им предстоит напасть на приграничные российские территории, в последний момент. Он даже встречал нескольких иностранных инструкторов на поле боя.

Кроме того, военнослужащий ВСУ лично слышал от своего командования, что главная роль при подготовке плана вторжения на территорию РФ была отведена именно западным военным.

Ранее еще один пленный боец противника рассказал о подготовке украинских сил перед атакой на Курскую область. По его словам, перед началом нападения около 50 его сослуживцев самовольно покинули часть.