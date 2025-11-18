сегодня в 15:24

Акции по сбору старых шин стартовали в регионах России

Сезонные акции по сбору использованных автомобильных покрышек стартовали в Москве, Брянской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, в Республиках Башкортостан и Татарстан, в Камчатском, Красноярском и Пермском краях, а также в других регионах, передает пресс-служба российского экологического оператора.

Такие мероприятия помогают снизить риск появления несанкционированных свалок и обеспечить безопасную утилизацию шин, которых в России ежегодно образуется около 1 миллиона тонн, напомнил Российский экологический оператор.

«Сбор шин — один из самых востребованных форматов экопросвещения. Он помогает вовлекать людей в правильное обращение с отходами и снижает нагрузку на окружающую среду. Мы видим, как регионы масштабируют такие проекты, и будем продолжать поддерживать их организационно и информационно», — отметили в пресс-службе РЭО.

В Подмосковье традиционно проходит проект «Сдай старые шины на Мегабак». Прошлой осенью в области собрали свыше 300 тонн автопокрышек.

В Нижнем Новгороде сбор стартовал 8 ноября: за два часа жители принесли рекордные 10 тонн шин. Двое участников привезли целую Газель покрышек, собранных на субботнике в гаражном кооперативе, другие приносили резину, накопленную годами.

В Перми региональный оператор разместил крупные сетки-бункеры для сбора покрышек в рамках ежегодного проекта «ПРОшина».

На Камчатке участникам акции начисляют по 50 рублей и 50 бонусных баллов «КамБАЛЛ» за каждую сданную покрышку. В этот сезон планируется собрать более 42 тысяч шин.

РЭО напоминает, что во многих регионах работают постоянные круглогодичные пункты приема шин. Например, в Санкт-Петербурге действует система из 18 экопунктов, принимающих опасные отходы, включая использованные автомобильные шины.

Дополнительно точки приема ненужных автомобильных шин можно посмотреть на карте в приложении «Уберу».