Актриса Пересильд не может улететь из Дубая на фоне ударов Ирана

Актриса Юлия Пересильд застряла в дубайском аэропорту после того, как власти закрыли воздушное пространство на фоне ударов Ирана по военным базам Соединенных Штатов в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Mash .

Параллельно с этим, из РФ не может улететь популярный израильский DJ из дуэта Vini Vici — Авирам Сарахай. Артист приехал в Россию 27 февраля. Он выступил с концертом в Москве и на следующий день должен был отправиться в Санкт-Петербург.

Однако авиарейсы на Ближнем Востоке были отменены. Из-за этого DJ переживает, что не сможет приехать обратно в Израиль. Сарахай допускает, что на некоторое время останется в России. Там он будет пережидать окончания конфликта. Также DJ допускает, что уедет в иную страну.

Утром 28 февраля Израиль при поддержке США атаковал Иран ракетами. Тегеран нанес ответный удар. На фоне конфликта воздушное пространство на Ближнем Востоке временно закрыто.

