Активы одного из крупнейших производителей зерна перешли государству

Основанием для иска стало то, что бенефициар ООО Петр Ходыкин является гражданином не только РФ, но и Сент-Китс и Невис (Британия).

Отмечается, что для участия в стратегическом предприятии иностранного резидента требуется специальное разрешение правительства России, однако в этом случае его не было.

Компания является крупнейшим национальным экспортером зерна, осуществляет деятельность в порту Азов и лидирует по перевалке в нем сыпучих грузов.

За последние несколько лет Генпрокуратура неоднократно обращалась с исками об изъятии частных компаний в пользу государства из-за нарушений при приватизации, коррупции акционеров и других причин.

Ранее Генпрокуратура подала иск к АО «Петербургский нефтяной терминал» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.