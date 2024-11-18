Активные долголеты из Котельников посетили с экскурсией Орехово-Зуево

Первой остановкой стал Ликино-Дулевский краеведческий музей, где жители старшего возраста узнали историю города от древних времен до наших дней, а также становление его градообразующих предприятий. Его история неразрывно связана с династией выдающихся русских промышленников и меценатов Морозовых. Долголеты изучили ткацкий ручной и механический станки, которыми были оснащены цеха прядильно-ткацкой фабрики.

Также они приняли участие в увлекательном мастер-классе по росписи на фарфоровых тарелках «Агашка». Свои расписные изделия участники забрали с собой в качестве памятного сувенира. Кроме того, долголеты побывали в Ликино-Дулевском магазине фарфора, где все желающие смогли приобрести понравившуюся посуду.

Заключительной остановкой стал Степановский краеведческий музей, в котором экскурсанты узнали историю о жизни и быте крестьян, о знаменитой Гуслице — месте расселения старообрядцев, о Великой Отечественной войне и многом другом.

Всего в экскурсии приняли участие 15 человек, самому старшему из которых 72 года.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.