Актеры сериала «Слово пацана» проиграли в суде около 1 млн рублей

Актеры популярного сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли суд ООО «Альянслогистик». Теперь они должны выплатить компании 904 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Арбитражный суд Москвы встал на сторону логистической компании, а не чипсового бренда «Эу, пацан», которым владеют Минекаев и Кемстач. «Альянслогистик» перевозила снеки, но начинающие предприниматели попросту забыли оплатить счет.

Теперь долг все же придется погасить. Однако к 904 тыс. рублей прибавился еще процент за пользование чужими деньгами.

Компания «Эу, пацан» зарегистрирована в конце 2023 года. Учредителями числятся Минекаев, мать Леона Кемстача Лаура и предприниматель Паулюс Виталиус, который ранее работал с блогерами Владом Бумагой и Настей Ивлеевой. За прошлый год прибыль компании составила 29,5 млн рублей.

Представитель Леона Кемстача заявил, что у актера нет задолженности за перевозку чипсов «Эу, пацан!». Рузиль Минекаев якобы также ничего не должен логистической компании. Он назвал информацию о причастности актеров к данному делу «неправдой».