Представитель Кемстача опроверг информацию о его долгах за перевозку чипсов
У Леона Кемстача нет задолженности за перевозку чипсов «Эу, пацан!», это подтвердил представитель актера. Рузиль Минекаев также ничего не должен логистической компании, сообщает ТАСС.
Представитель Кемстача заявил, что оба актера не имеют отношения к делу о задолженности за перевозку чипсов. У них нет таких долгов.
Он назвал информацию о причастности актеров к данному делу «неправдой».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Кемстача и Минекаева подала в суд логистическая компания «Альянслогистик». Перевозчик заявлял, что актеры не заплатили ему 922 тыс. руб за поставку чипсов.
Леон Кемстач и Рузиль Минекаев прославились благодаря сериалу «Слово пацана», который вышел на экраны в 2023 году.