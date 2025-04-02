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Представитель Кемстача опроверг информацию о его долгах за перевозку чипсов

У Леона Кемстача нет задолженности за перевозку чипсов «Эу, пацан!», это подтвердил представитель актера. Рузиль Минекаев также ничего не должен логистической компании, сообщает ТАСС .

Представитель Кемстача заявил, что оба актера не имеют отношения к делу о задолженности за перевозку чипсов. У них нет таких долгов.

Он назвал информацию о причастности актеров к данному делу «неправдой».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Кемстача и Минекаева подала в суд логистическая компания «Альянслогистик». Перевозчик заявлял, что актеры не заплатили ему 922 тыс. руб за поставку чипсов.

Леон Кемстач и Рузиль Минекаев прославились благодаря сериалу «Слово пацана», который вышел на экраны в 2023 году.