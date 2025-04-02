«Эу, пацан!»: актеры Минекаев и Кемстач задолжали за перевозку чипсов

Фото - © Кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"

сегодня в 11:42

Актеры из «Слова пацана» задолжали логистической компании за перевозку чипсов

Актеры Рузиль Минекаев и Леон Кемстач, сыгравшие в нашумевшем сериале «Слово пацана», стали ответчиками в суде из-за долгов за перевозку чипсов «Эу, пацан!», сообщает Mash .

В суд на артистов подала логистическая компания «Альянслогистик», возившая продукцию. Там заявили, что Минекаев и Кемстач не заплатили 922 тыс. рублей.

Фирма, занимающаяся продажей чипсов, год назад обратилась к перевозчику для осуществления поставки крупной партии снеков в магазины, но оплатить счета забыла.

Теперь разбирательство между организациями продолжится в суде.