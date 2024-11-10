Актер, сыгравший опера в сериале «Пес», публично отрекся от России

Актер Михаил Жонин прославился ролью опера-антогониста в сериале «Пес». Однако сейчас артист публично отрекся от России, надел вышиванку и даже сменил имя на украинское Михайло, сообщает «Царьград» .

Карьеру Жонин начал в начале 2000-х. Высшее образование он получал в Киеве, но прославился в России, за что долгое время выслушивал претензии от украинских патриотов. Даже после 2014 года актер продолжал сотрудничать с российскими режиссерами.

Все изменилось в 2018 году. Неожиданно Жонин надел вышиванку и стал открыто демонстрировать негативное отношение к России. Теперь в социальных сетях он общается исключительно на украинском языке, занимается волонтерской деятельностью и резко высказывается в адрес россиян, но при этом отмечает, что в стране «еще остались хорошие люди».

Ранее певица Светлана Лобода решила отказаться от политических высказываний на концерте в Дубае. Она приняла такое решение из-за намека о возможной отмене выступления.