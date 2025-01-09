Актер Никоненко прокомментировал госпитализацию впавшего в кому Кеосаяна

По словам актера, отец кинематографиста и старший брат умерли из-за болезни сердца. Артист объяснил клиническую смерть Кеосаяна генетикой. Никоненко пожелал режиссеру скорейшего выздоровления.

Артист снимался в нескольких проектах Кеосаяна. Так, он играл в сериалах «Ландыш серебристый 2» и «Море. Горы. Керамзит». Никоненко признался, что давно не поддерживал контактов с Кеосаяном — они не виделись около пяти лет. По словам актера, он лишь иногда видел режиссера по телевизору.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления впавшему в кому Кеосаяну. Он также назвал режиссера своим другом.

О том, что режиссер пережил клиническую смерть и находится в коме, рассказала его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что у Кеосаяна больное сердце.