Актер Никоненко прокомментировал госпитализацию впавшего в кому Кеосаяна
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Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что режиссер Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть из-за возможного наследственного заболевания, сообщает RTVI.
По словам актера, отец кинематографиста и старший брат умерли из-за болезни сердца. Артист объяснил клиническую смерть Кеосаяна генетикой. Никоненко пожелал режиссеру скорейшего выздоровления.
Артист снимался в нескольких проектах Кеосаяна. Так, он играл в сериалах «Ландыш серебристый 2» и «Море. Горы. Керамзит». Никоненко признался, что давно не поддерживал контактов с Кеосаяном — они не виделись около пяти лет. По словам актера, он лишь иногда видел режиссера по телевизору.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления впавшему в кому Кеосаяну. Он также назвал режиссера своим другом.
О том, что режиссер пережил клиническую смерть и находится в коме, рассказала его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что у Кеосаяна больное сердце.