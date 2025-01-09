Песков пожелал скорейшего выздоровления впавшему в кому Кеосаяну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал здоровья режиссеру Тиграну Кеосаяну. Кинематографист и супруг главреда RT Маргариты Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому, сообщает ТАСС .

«Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», — заявил Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля отметил, что он не может комментировать состояние здоровья Кеосаяна. По его словам, это не тема для обсуждения в конференц-холе.

Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак поддержала свою коллегу, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян после новости о клинической смерти ее супруга. По ее словам, Симоньян уже давно ездит к мужу в больницу.