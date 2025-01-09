Собчак поддержала Симоньян после новости о клинической смерти Кеосаяна

Журналист и телеведущая Ксения Собчак поддержала свою коллегу, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян после новости о клинической смерти ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит. Знаю, что каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом», — написала Собчак в Telegram-канале.

По ее словам, Симоньян уже давно ездит к мужу в больницу. Журналистка отметила, что режиссер находится в том же медучреждении, что и подопечные ее благотворительного фонда.

«Пусть жизнь победит смерть», — добавила она.

Ранее Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Матери Маргариты и Тиграна в эту тяжелую минуту находятся рядом.