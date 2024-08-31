Актер из «Мухтара» и «Чернобыля» Георгий Малявский умер в возрасте 77 лет

Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский скончался в возрасте 77 лет. При этом причина смерти актера неизвестна, сообщает Lenta.ru со ссылкой на белорусское издание «Наша Нива».

Георгий Рафаилович умер в субботу в Минске. Других подробностей случившегося не приводятся.

Георгий Малявский родился в 1946 году в столице Республики Беларусь. В 1970 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института. С 1971 по 2020 годы служил в Белорусском театре им. Янки Купалы.

Малявский получил известность благодаря ролям в сериалах «Чернобыль», «Мухтар. Новый след», «Алхимик. Эликсир Фауста и десятках фильмов.

Ранее стало известно, что народный артист России Леонид Ремнев скончался во время исполнения роли Сергей Железнова в спектакле «Васса» в нижегородском ТЮЗе. Артист умер мгновенно, не выходя из образа.