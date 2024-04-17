Актер фильма «Верные сердца» Виктор Степанов скончался на 78 году жизни

Актер Виктор Степанов умер в возрасте 77 лет

Советский и российский актер Виктор Степанов скончался на 78-м году жизни в Москве, сообщает портал Кино-театр.ру .

Степанов скончался 14 апреля в своей столичной квартире на Дорожной улице. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Виктор Степанов родился 1 декабря 1946 года. В 1959 году в возрасте 12 лет актер сыграл роль Алика в фильме «Верные сердца» режиссера Бориса Долина.

Съемки кинокартины проходили в Ялте. Партнерами юного актера стали Алексей Грибов, Роза Макагонова, Лев Борисов и другие популярные артисты советского кинематографа.

Этот фильм стал единственным в актерской карьере Степанова. Позднее он устроился на работу в авиастроительную компанию «МиГ».

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