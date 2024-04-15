Футболист Алексей Заболотный умер после тяжелой болезни
Нижегородский футболист Заболотный скончался в 44 года
В Нижегородской области ушел из жизни известный местный футболист Алексей Заболотный. Спортсмену было 44 года, сообщает ИА «Время Н».
Заболотного не стало 15 апреля. Футболист умер после продолжительной болезни.
«Алексей боролся с тяжелой болезнью, но она оказалась сильнее», — сообщили в Telegram-канале «Футбольный марш».
Нижегородца похоронят в родном Первомайске. Прощание с футболистом состоится 17 апреля в Нижнем Новгороде.
За свою карьеру Заболотный играл во второй лиге, представляя цвета клубов «Торпедо-Виктория», «Сарова», первомайского «Темпа» и пешеланского «Шахтера».