Академик РАН объяснил, почему у людей есть дофаминовая зависимость от еды

Люди зависят от еды потому, что получают во время ее употребления энергию. При этом привычка регулярно перекусывать или полноценно есть появляется из-за психических расстройств, рассказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

Он отметил, что перекус считается одним из наиболее быстрых способов получить дофамин. Но в большинстве случаев в этот момент люди едят некачественную еду. Режим питания сбивается.

Тутельян порекомендовал отказаться от перекусов с кофе, мучного и сладостей. Вместо этого нужно есть фрукты.

Ранее врач Вера Сережина рассказала, как вернуться в форму после переедания без жестких диет. Один из способов — пить побольше воды и активно двигаться на протяжении следующих нескольких дней после того, как это произошло.