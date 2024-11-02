Агроном рассказал, как правильно хранить овощи

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал, что каждый вид овощей нуждается в уникальных условиях для хранения. Он дал рекомендации о том, как сохранить урожай до весны.

Эксперт подчеркнул, что тыквы и кабачки должны быть полностью зрелыми. У них должна быть крепкая внешняя корка, которая естественным образом защищает плоды. Эта корка должна быть достаточно жесткой, чтобы ее трудно было повредить. В таком состоянии кабачки и тыквы могут храниться до марта или апреля в прохладном помещении.

«Лук и чеснок связывают в косы и подвешивают, в таком виде они обдуваются воздухом, и никакая влажность на них не оседает. Закладываться на хранение лук и чеснок должны в полностью высушенном виде, с шуршащей внешней шелухой», — посоветовал агроном в эфире радио Sputnik.

Чтобы защитить помидоры от фитофторы, серьезного грибкового заболевания, многие дачники собирают их до наступления холодных ночей и помещают в затемненное место. По словам Воробьева, для ускорения процесса созревания плодов их накрывают тканью или другим материалом. Это делается для того, чтобы этилен, который постоянно выделяется в процессе жизнедеятельности этих овощей, способствовал их покраснению. Интересно, что для улучшения этого эффекта можно добавить несколько спелых фруктов, которые также производят этилен. Спелые яблоки и бананы идеально подходят для этого, поскольку они также выделяют газ, ускоряющий созревание помидоров.

Сладкий перец, как и томаты, собирают в незрелом, зеленом состоянии. Его можно хранить вместе с полностью созревшими овощами или сочетать с помидорами, яблоками, бананами и другими плодами. При комнатной температуре он созреет и приобретет красный цвет, станет более вкусным. Хотя зеленый перец тоже съедобен, он имеет травяной привкус. При созревании в нем увеличивается содержание сахаров, что придает ему более насыщенный вкус. В полной зрелости перец хорошо хранится в прохладном помещении или в холодильнике, заключил биолог.