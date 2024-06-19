Агроном Ганичкина: нынешние ливни благоприятны для деревьев и кустарников

Нынешние ливни, которые обрушились на Московский регион, для деревьев и кустарников — это очень хорошо, потому что сейчас идет налив плодов, сообщила РИАМО главный агроном России Октябрина Ганичкина.

«Сейчас грядки не защитить, если только прикрыть пленкой. Я, например, не буду защищать, потому что пусть проливают — у нас уже растения большие, и они не повредятся. Если у кого-то уже заливает, то надо отводы делать, чтобы вода лишняя ушла. А для деревьев, для кустарников — это очень хорошо сейчас, потому что идет налив плодов», — сказала Ганичкина.

Она отметила, что есть еще один положительный эффект. Такие дожди смывают с деревьев тлю, паутину, клеща, одним словом, всех вредителей.

«При этом у нас ливни с перерывами. Вот сейчас солнце, и буквально через 2 часа все уже просыхает. Я думаю, что вот в нашей средней полосе, особенно Москва и Подмосковье, все будет нормально», — поделилась агроном.

В Москве 20 июня ожидаются рекордные мегаливни и смерчи. Может выпасть до 34-36 мм осадков — это 47% от всей месячной нормы.