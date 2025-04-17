Агрохолдинг из Воскресенска успешно заместил европейских шмелей российскими

Тепличный комплекс «Подмосковье» из Воскресенска — одно из высокоэффективных производств по выращиванию, сортировке и упаковке овощных и зеленых культур, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Шмели здесь необходимы для дополнительного опыления томатов и огурцов с целью повышения их урожайности. Теперь здесь используют тех насекомых, которые выращены на фермах в Воронежской и Тамбовской областях.

Шмели живут семьями по 60-80 особей в специальных ульях-домиках. Трудятся исключительно при солнечном свете. Также они отличаются высокой производительностью. Одна шмелиная семья за «рабочую смену» успевает опылить в среднем 7 тысяч цветков. Использование их в опылении овощей закрытого грунта повышает урожайность в среднем на 20-30%.

Как отмечают представители агрохолдинга, у российских шмелей конкурентоспособная стоимость — они обходятся значительно дешевле импортных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.