Аферисты стали рассылать ПО от имени работодателей под видом рабочих приложений
Фото - © Медиасток.рф
Мошенники начали рассылать вредоносное программное обеспечение (ВПО) на гаджеты россиян от имени работодателей, они это делают под предлогом установки приложений для работы, сообщает ТАСС.
В пресс-центре МВД России рассказали, что злоумышленники представляются работодателями и говорят сотрудникам о необходимости установить приложение для работы. Для этого потенциальным жертвам присылают для скачивания файлы, содержащие ВПО. Это могут быть WBwork.apk, YandexTracker.apk и т. д. Они убеждают человека, что приложение необходимо для выполнения рабочих задач.
Основные возможности такого ПО позволяют аферистам при взаимодействии с управляющим сервером собирать сведения о мобильном устройстве человека (модель устройства, версии операционной системы, абонентских номерах, данные СМС, контактов, журнал входящих и исходящих онлайн, инфорация о геолокации).
Кроме того, мошенники еще получают возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.
IT-специалист Вадим Белый рассказал о трех правилах защиты от кибермошенников. Это тотальный скепсис, пароли и двухфакторная аутентификация везде, где возможно.
