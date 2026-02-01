Аферисты стали рассылать ПО от имени работодателей под видом рабочих приложений

Мошенники начали рассылать вредоносное программное обеспечение (ВПО) на гаджеты россиян от имени работодателей, они это делают под предлогом установки приложений для работы, сообщает ТАСС .

В пресс-центре МВД России рассказали, что злоумышленники представляются работодателями и говорят сотрудникам о необходимости установить приложение для работы. Для этого потенциальным жертвам присылают для скачивания файлы, содержащие ВПО. Это могут быть WBwork.apk, YandexTracker.apk и т. д. Они убеждают человека, что приложение необходимо для выполнения рабочих задач.

Основные возможности такого ПО позволяют аферистам при взаимодействии с управляющим сервером собирать сведения о мобильном устройстве человека (модель устройства, версии операционной системы, абонентских номерах, данные СМС, контактов, журнал входящих и исходящих онлайн, инфорация о геолокации).

Кроме того, мошенники еще получают возможность удаленно управлять функциями мобильного устройства.

IT-специалист Вадим Белый рассказал о трех правилах защиты от кибермошенников. Это тотальный скепсис, пароли и двухфакторная аутентификация везде, где возможно.

