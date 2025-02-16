Адвокаты требуют отменить арест дома матери бывшего мэра Сочи

Защитники семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого обвиняют в получении взятки и особо крупной растрате, просят снять арест с дома матери бывшего политика — Галины. Об этом ТАСС рассказал адвокат экс-главы города Иван Миронов.

В качестве аргументов за снятие ареста с имущества сторона защиты приводит тот факт, что Галина Копайгородская получила дом в 1965 году, а приватизировала его в 1992 году. Еще у женщины четвертая стадия рака.

Также сторона защиты просит суд снять арест с другого дома, который был передан фонду в качестве подарка. Там живут дети из прифронтовых регионов.

Копайгородского задержали 25 сентября 2024 года в Луганске и перевезли в Москву. Позднее столичный суд арестовал счета экс-градоночальника.