Адвокат: запрет на въезд не мешает Сабурову распоряжаться активами в России

Запрет на въезд в Россию не лишает человека имущественных прав, поэтому комик Руслан Сабуров может распоряжаться своим имуществом на территории РФ, сообщила РИАМО адвокат Александр Бенхин.

«Сабуров может продолжать извлекать выгоду и распоряжаться имуществом. Он не иноагент, ему лишь запрещен въезд. В имущественных правах он не поражен, счета не арестованы, извлекать доход на территории РФ ему не запрещено», — сказал Бенхин.

Он отметила, что скорее всего, он будет продавать активы, но сейчас формально ограничений пока нет.

«Я бы на его месте продал (имущество - ред), потому что, находясь за границей, он, вероятно, начнет выступать против действующей власти, после чего может получить статус иноагента. А они уже серьезно ограничены в правах и не могут полноценно распоряжаться своим имуществом», — отметил адвокат.

У артиста в России осталось имущество на 160 млн рублей.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Комика задержали ночью в аэропорту Внуково сразу после прилета из Дубая. На паспортном контроле ему вручили официальный документ о запрете въезда в страну. В качестве причин назывались критика СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.