Адвокат рассказал, что может грозить Гузеевой за обвинения в мошенничестве

Прямой уголовной ответственности в ситуации с обвинениями телеведущей Ларисы Гузеевой в мошенничестве с виллами на Бали не усматривается, но существует моральная составляющая, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

Ранее Mash сообщил, что еще 19 человек обвинили Гузееву в мошенничестве при продаже недвижимости на Бали. Общее число пострадавших, обратившихся в правоохранительные органы, достигло 27, хотя реальное количество жертв может превышать 60 человек. Конфликт разгорелся после того, как подписчики Гузеевой, вдохновленные ее рекламой вилл в Индонезии, вложили деньги в покупку недвижимости.

«Прямой уголовной ответственности здесь ни я, ни мои коллеги не усматриваем. Это дело давно на виду, и мы его уже обсуждали коллегиально. Теоретически, если смогут доказать, что она действительно была совладельцем этого так называемого бизнеса и с каждой копейки, которую получал этот человек, имела долю, — тогда да, она может нести с ним солидарную ответственность перед обманутыми вкладчиками», — сказал Бенхин.

Он добавил, что если же речь идет просто о рекламе — а это, судя по всему, именно реклама — то ситуация иная.

«Очевидно, что она отдыхала, ей могли оплатить билеты, сторисы и reels, которые она выкладывала в запрещенной соцсети и соответственно за это получила оплату. В таком случае как человек, оказавший рекламные услуги, она не может нести ответственность», — пояснил эксперт.

Бенхин уточнил, что речь, скорее, идет о моральной ответственности — быть более разборчивой и не рекламировать сомнительные проекты, в которых людей попросту обманывают. Она публичная фигура, народная любимица и потому должна более осознанно подходить к выбору рекламодателей.

«С точки зрения закона максимум, что ей может грозить, — это административная ответственность за отсутствие маркировки рекламы. Если она не указывала, что это рекламные публикации, возможны штрафы. Уголовное дело здесь, на мой взгляд, — не более чем повод для пиара. Все эти новости о якобы написанном на нее заявлении — просто информационный шум», — отметил адвокат.

Он заключил, что в данном случае огласка может сыграть положительную роль и действительно помочь пострадавшим добиться справедливости, возбуждения дела и объявления афериста в международный розыск.