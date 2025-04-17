Адвокат Молохов: россияне не смогут вступить в «Талибан» после снятия запрета

Жители России не смогут вступить в «Талибан», несмотря на то, что его убрали из списка террористических организаций в РФ. С юридической точки зрения движение не зарегистрировано ни в одной стране, в том числе в Афганистане, рассказал SHOT адвокат и представитель талибов Александр Молохов.