Адвокат Молохов: россияне не смогут вступить в «Талибан» после снятия запрета
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Жители России не смогут вступить в «Талибан», несмотря на то, что его убрали из списка террористических организаций в РФ. С юридической точки зрения движение не зарегистрировано ни в одной стране, в том числе в Афганистане, рассказал SHOT адвокат и представитель талибов Александр Молохов.
«Само понятие общественной организации для талибов — из другой правовой системы и культуры», — отметил юрист.
Талибан — только лишь афганское явление. К РФ оно никак не относится, добавил Молохов.
У движения даже нет членских билетов. Организация не структурирована, отметил юрист.
17 апреля Верховный суд России исключил «Талибан» из перечня террористических организаций.